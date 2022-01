YubiKey med dobbel sikkerhetsnøkkel

Annonse

Lei av SMS-basert 2-faktorautentisering på nett?

Da kan YubiKey 5Ci være løsningen for både iPhone, iPad og Mac.

YubiKey 5Ci fra Yubico

Yubico er basert i California og har også svenske gründere. Siden oppstarten i 2007 har selskapet rukket å lansere på markedet en rekke maskinvare-baserte sikkerhetsnøkler for autentisering.

Disse fyller ulike behov, enten det gjelder offentlig autentisering, for selskaper, eller for personlige datamaskiner og smart-telefoner.

Du logger deg fremdeles på nettsider med brukernavn og passord, med nøkkelen overtar behovet for å få tilsendt en SMS med kode for såkalt tofaktor-autentisering. Det samme gjelder som erstatning for en autentiserings-app som Microsoft Authenticator med flere.

Nøkkelen kan også benyttes som et ekstra sikkerhetstiltak for applikasjoner som støtter dette, som for eksempel passord-biblioteket 1Password.

Siste skudd på treet er en nøkkel som både har Apples Lightning og USB-C kontakt. Dermed støttes en lang rekke iPhone- og iPad-modeller i tillegg til Mac og andre personlige datamaskiner.

Nøkkelen støtter blant annet FIDO, men også den nye nettleser-protokollen WebAuthn, som støttes av den frittstående nettleseren Brave og som finnes som egen app for iOS og også for macOS. Men Apples Safari har så langt ikke implementert denne funksjonaliteten. Siden det har blitt en standard er vel håpet at også personvern-fokuserte Apple vil komme med støtte i fremtiden.

Yubico har en liste over ulike apper og tjenester som støttes - du finner den her.

Du kan bestille YubiKey 5Ci for $70 direkte fra Yubico her. Du kan dessuten lese en fyldig anmeldelse (på engelsk) hos macworld.com her.

Se en promo-video nedenfor.

