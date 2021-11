Tilbehør til iPhone SE

Annonse

Nye iPhone SE er her.

Den er både rask og rimelig, nett og nais. Og her er også noen digge deksler.

Deksler til iPhone SE (2020)

Apple lager selv to ulike typer deksler til iPhone SE. Prinsipielt er de like, men er laget i ulike materialer: Enten europeisk lær, eller silikon.

Begge er designet slik at de kan lades trådløst mens dekslet sitter på, eller også tilsvarende med ledningen. På innsiden er det et mikrofiberfôr som beskytter telefonen. Og så er det slik at lær-varianten har egne aluminiums­knapper som matcher finishen på skinndekselet.

Det er to ulike fargepaletter på de ulike modellene, og begge kommer med tre forskjellige fargealternativer. Prisen er 379 og 499 kroner, respektive, med prisen i lær oppgitt sist. Du finner de direkte hos Apple her og her. Begge er klare for omgående levering.

Og til slutt nevner vi at Apples magiske tastatur til nye iPad Pro, med styreflate, bakbelyste taster og USB C-dokk, nå også er klar for bestilling. Det gjør også jobben som et stativ som holder nettbrettet oppe i en svevende posisjon.

Prisen er avhengig av størrelsen - for 11-tommeren går det for 3790 kroner, mens du må ut med 4390 kroner for 12,9-tommeren. Du kan velge mellom norsk, svensk, amerikansk og internasjonalt engelsk i tillegg til arabisk tegnsett når du bestiller direkte fra Apples norske nettsider her.

Det norske er klar for omgående levering, mens det må påregnes noe ekstra tid for internasjonale varianter.