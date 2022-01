Astropad for iPad med Windows-støtte

Annonse

Noen som husker Wacom?

Deres Cintiq-skjermer med pennestyring er på mange måter en bransjestandard. Men Apple har tatt et solid jafs av dette med iPad og Apple Pencil.

Project Blue

Men selv om en iPad er fin-fin i seg selv så er den ikke det samme som en Cintiq-skjerm som lar deg tegne "rett" i Windows eller macOS - med andre ord tilsvarende en monitor nummer to, men med pennestyring.

Astropad og konkurrent Duet har lenge vært de to prinsipale tilbyderne av løsninger for å bruke iPad som en ekstra skjerm mot en Mac, og på samme måte som Duet kan Astropad nå også brukes mot Windows.

De kaller dette prosjektet for Projet Blue, og legger det ut som en gratis, åpen beta som alle kan teste. Bare følge denne lenken.

Du kobler iPad mot datamaskin enten med ledning, eller trådløst over WiFi. Appen har støtte for GPU-akselerering, og yter smooth skjermoppfriskning med 60 fps. Viktig nå man skal jobbe med en digital penn.

Systemkravene for Windows-versjonen er en pc med Microsoft Windows 10 64-bit, Build 1809 eller senere, samt en iPad (og Apple Pencil) med iOS 9.1 eller senere.

I denne versjonen av Astropad fungerer det slik at Windows-skjermen speiles mot iPad'en. Så du kan tegne som om du har i Photoshop, for eksempel, eller farge-korrigere og liknende som det kanskje ikke finnes iOS-apper for.

Appen utvikles med flere funksjoner fortløpende. Sjekk ut en promo-video nedenfor.