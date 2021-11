Her er iPhone 12 Pro

Annonse

Apple har nettopp lansert iPhone 12-serien med fire ulike modeller:

iPhone 12 og 12 mini, samt topp-modellene iPhone 12 Pro og Pro Max. Sistnevnte har nå enda større skjerm selv om de ikke er merkbart større i det ytre, takket være en tynne rammen i rustfritt stål. Som kommer i fire farger – inkludert nye blå og gull.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro har Apples nye ARM A14 Bionic-brikke bygd med 5nm, helt ny design med tøffere Ceramic Shield for å beskytte skjermen, avansert kamerasystem som inkluderer en LiDAR-skanner slik vi kjenner fra iPad, samt den største Super Retina XDR-skjermen på en iPhone.

Og så 5G-nettverk, selvfølgelig, for å sende de store filene du kommer til å generere med kameraet. Telia har timet sin egen lansering av 5G-nettverk i Oslo sentrum godt til å sammenfalle med dette.

Og så skal vi ikke glemme MagSafe-magnetene som sitter på baksiden og som raskt finner rett posisjon på en kompatibel trådløs ladeplate. Eller et etui.

Kamerapakken består av en ultravidvinkel, et kamera med tele og et nytt kamera med vidvinkel slik vi kjenner fra iPhone 11 Pro, bare bedre. iPhone 12 Pro har også en ny LiDAR-skanner for AR-opplevelser.

Det nye vidvinkelkameraet har syv elementer og ƒ/1,6-blenderåpning. Kameraet med ultravidvinkel gir 120-graders synsfelt, perfekt når du vil fange enda mer av motivet på trange steder eller ta episke landskapsbilder. Kameraet med telelinse har 52 mm brennvidde.

Samlet gir dette fire ganger optisk zoom, og Apple bruker computational photography som kan sy informasjon fra hele kamerapakken til ett HDR-bilde inkludert effekter i sanntid.iPhone 12 Pro Max tar kameraopplevelsen ett skritt videre. Det nye vidvinkelkameraet med ƒ/1,6-blenderåpning har 47 prosent større sensor med 1,7 μm piksler, noe som gir en forbedring på 87 prosent i dårlig lys. Den har også kamera med ultravidvinkel, og telekamera med 65 mm brennvidde for enda bedre fleksibilitet. Samlet gir dette systemet fem ganger optisk zoom.

iPhone 12 Pro er de første kameraene som gir en Dolby Vision-opplevelse med HDR-opptak med opptil 60 bps gjennom hele prosessen, og du får også enda bedre videostabilisering for produksjoner i kinokvalitet. Dolby Vision-gradering gjøres i sanntid og beholdes mens du redigerer, enten du bruker Bilder-appen eller iMovie. Funksjonen vil også støttes i Final Cut Pro X senere i år.

Dolby Vision bruker Super Retina XDR-skjermen til å gi ekstremt god kontrast under opptak og avspilling, og brukere kan dele videoene til eksterne enheter med støtte for AirPlay i opptil 4K Dolby Vision.

6,1-tommers iPhone 12 Pro og 6,7-tommers iPhone 12 Pro Max har Super Retina XDR-helskjerm i velkjente størrelser, med avansert fargegjengivelse og fargenøyaktighet. Og iPhone 12 Pro Max har den største skjermen noensinne på iPhone og oppløsning på nesten 3,5 millioner piksler. Disse OLED-skjermene gir liv til HDR-video – med maksimal lysstyrke på 1200 nit.

iPhone 12 Pro har IP68-klassifisering og er vannbestandig ned til 6 meter i opptil 30 minutter. Og den tåler søl, fra for eksempel kaffe og te.

iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max vil være tilgjengelige i fire finisher i rustfritt stål, inkludert grafitt, sølv, gull og stillehavsblå. iPhone 12 Pro kan forhåndsbestilles fra fredag 16. oktober og blir tilgjengelig fra fredag 23. oktober. iPhone 12 Pro Max kan forhåndsbestilles fra fredag 6. november og blir tilgjengelig i butikker fra fredag 13. november.

iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max vil være tilgjengelige i modeller på 128 GB, 256 GB og 512 GB i grafitt, sølv, gull og stillehavsblå med priser fra henholdsvis 12 990 kroner og 13 990 kroner.

Kunder kan forhåndsbestille iPhone 12 Pro fra klokken 14.00 den 16. oktober, og den kan kjøpes fra fredag 23. oktober i butikken. iPhone 12 Pro Max kan forhåndsbestilles fra klokken 14.00 fredag 6. november, og den kan kjøpes fra fredag 13. november.

