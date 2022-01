Annonse

iPhone 13 er ute.

Men tilgangen er begrenset, og det er ventetid for mange. Og mens vi venter driver allerede noen og tar disse fra hverandre eller slipper de i bakken - i vitenskapens navn.

iPhone 13 dropp-test

En iPhone er en delikat sak - fin å se på, men også sårbar. Skjermen, men også bakplaten, er i glass på Pro-modellene. Det er herdet, men som vi vet - det kan knuses. Most utsatt er det mot påkjenninger i kantene, men om høyden blir stor nok så ryker det meste.

Og med tanke på hva det koster å bytte en skjerm så gjelder det å være forsiktig. Legg på en skjermbeskytter-film, eller kjøp en case. Det er kanskje kulere uten beskyttelse, men vurder isåfall forsikring.

Så hvor mye tåler en iPhone 13 Pro, egentlig? Ifølge forsikringsordningen Allstate Protection Plans like mye som fjorårets toppmodell. Men den vil knuse om fallet er høyt nok, eller den treffer harde materialer forkjært. Linsene er også et vitalt element som kan få skader, og da ikke bare kosmetiske. Ille nok med en knust bakplate, men om du får riper i optikken så vil det kunne ødelegge bildene dine - kanskje grunnen til at du kjøpte den aller nyeste toppmodellen fra Apple.

Sjekk videoen nedenfor.

Via AppleInsider