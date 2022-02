iPhone 11: De første anmeldelsene

Annonse

Årets iPhone-modeller heter iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max.

Skillet mellom de to variantene er primært skjermen, og antall kameraer. Og spesielt sistnevnte trekkes frem av pressen nå som de første anmeldelsene er klare.

iPhone 11 2019

Apple har samlet sammen en rekke presse-klipp som vi gjengir utdrag fra på engelsk, men ikke minst også video-anmeldelser og et eksempel på 4K-video skutt med nye iPhone 11 Pro. Foreløpig har ikke DXOMark testet telefonen enda, men de har klargjort en helt ny test-type spesielt beregnet på vidvinkel og natt-modus. Når resultatene foreligger vil det gi oss en pekepinn på hvordan Apples toppmodell er i sammenlikning med den harde konkurransen, spesielt fra Pixel 3 under forhold med lite lys.

NB! Vær oppmerksom på at Safari ikke kan spille av 4K-video fra YouTube - benytt Chrome for maksimal oppløsning.

TechCrunch“iPhone 11’s Night mode is great. It works, it compares extremely well to other low-light cameras and the exposure and color rendition is best in class, period.”

The Verge“[iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max] are some of the most well-balanced, most capable phones Apple — or anyone — has ever made. They have excellent battery life, processors that should keep them relevant for years to come, absolutely beautiful displays and a new camera system that generally outperforms every other phone, which should get even better with a promised software update later this fall.”

Tom’s Guide“The iPhone 11 represents a big leap forward for photography, thanks to a new ultra-wide lens and a new Night mode for better low-light performance. Apple has also upped the ante with greater video-recording quality while also delivering superb battery life.”