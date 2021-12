iPhone 12-ryktevideo

Annonse

Det kommer nye iPhone-modeller i år - såpass vet vi.

Men det kan virkelig bli et skred i 2020, med rykter om ny SE-modell i mars og hele fire nye modeller til høsten.

iPhone 12 for 2020

For å ta det første først: Ryktene fra Asia tilsier at det kommer en rimelig iPhone av typen SE (om den fremdeles vil hete det) i år - og kanskje allerede i mars.

Dette vil være en modell basert på LCD-skjerm for å holde prisen nede, og som vil benytte etablerte teknologier fra iPhone-serien som har sunket i pris siden de ble introdusert.

Størrelsesmessig vil dette også være en mindre og mer lommevennlig telefon enn trenden forøvrig, som går mot stadig større utgaver.

Men de aller nyeste finessene vil være å finne i høstens iPhone 12-versjon - navn foreløpig heller ikke kjent, men det vil ikke være en stor overraskelse om den ble hetende det.

Mer overraskende er kanskje ryktene om lansering av fire ulike modeller - mot dagens tre. I topp-sjiktet, med det mest avanserte foto-oppsettet med tre kameraer på baksiden vil vi finne Pro og Pro Max-modellene.

I tillegg til dette vil det være ikke bare én iPhone 12-modell, men hele to. Disse vil også ha OLED-skjerm, sies det, men komme i samme størrelse men med to ulike kamera-oppsett (vi antar flere og bedre kameraer i den ene).

Om man ser på videoen nedenfor som nok er basert på dummyer utviklet på bakgrunn av rykter (og ikke presise lekkasjer) så vil man legge merke til at det har skjedd et design-grep ved at siden på telefonen nå er flat, og ikke avrundet.

Med andre ord kan det se ut til at ikke bare SE-modellen, men hele 2020-linjen, kan få et design som minner om gode, gamle iPhone 4 - som tross alt var veldig populær.

Sjekk dummy-video nedenfor.

