iPhone 13 batteritest

Årets iPhone 13-modeller er ute for salg.

Og dermed har de også landet i hendene på hobby-testere og reparasjons-guruer. Det er bra, for da får vi et skråblikk fra virkeligheten med et lite forbehold om anvendeligheten.

iPhone 13

Noen vil påstå at det er for lite nytt i årets iPhone 13. Og det er ikke sikkert at det er store poenger i å oppgradere fra fjorårets iPhone 12, men for de som er klare for en ny iPhone er det solide grunner for å gå for 13-serien, deriblant batteriet.

To videoer har dukket opp på YouTube som er interessante å ta en titt på: Både iFixit sin sedvanlige demontering av en iPhone med tanke på deres reparasjons-guider, og også en test som kjører alle iPhone 13-modeller fra hundre til null med litt variert bruk.

Det viser seg at prisen korresponderer med batteri-tiden, slik at Pro Max-modellen varer lengst. Det burde den også, med tanke på at den skal kunne brukes profesjonelt.

iFixit sier at man finner batteri på 3,095mAh og 11,97 Watt-timer med en målt kapasitet på 12,11 Wh. Fjorårets iPhone 12 Pro hadde et 10,78Wh batteri til sammenlikning. Batteriet kan byttes, men Apple passer på hvorvidt det benyttes originaldeler.

Men selv om iPhone 13 Pro Max varer hele dagen lang så er det også verd å merke seg at årets iPhone 13 mini har lengre batteritid enn fjorårets vanlige iPhone 12. Så da kan man vurdere det opp mot pris-differansen, og det generelle fenomenet ved at batterier taper seg over tid.

Se både iFixit sin teardown og MrWhoseTheBoss' batteri-test over hele linja nedenfor.

