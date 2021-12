iPhone SE: Maskinlæring fremfor optikk

Annonse

Apple lanserte nylig nye iPhone SE.

Og overrasket med en pris som skulle vise seg å være lavere enn mange hadde trodd, samtidig som hovedprosessoren er på høyden med de eksisterende topp-modellene.

Dybdekart i iPhone SE

Nye iPhone SE er på mange måter en iPhone 8 i forkledning hva angår størrelse og kamera-bestykning, samtidig som den altså har rådende regnekraft fra A13 Bionic-brikken.

Men der nye iPhone-modeller gjerne har både to og tre bakovervendte kameraer så har iPhone SE kun det ene. Likefullt klarer telefonen å produsere bilder i såkalt portrett-modus med liten dybdeskarphet som om de var tatt med et speilreflekskamera. Hvordan?

De andre iPhone-modellene simulerer denne effekten ved at kamera-sensorene i tillegg til billed-sensoren også har såkalte fokus-piksler. Disse brukes til å forbedre autofokus-funksjonen, men når man også har to kameraer så kan disse ved hjelp av parallakse-effekten benyttes til å lage et enkelt dybde-kart.

Og dette digitale dybde-kartet brukes så til å legge en progressiv uskarphet (blur) på bakgrunnen - eller den delen som er tilsynelatende ute av fokus.

Men nye iPhone SE har kun det ene kameraet. Så for å oppnå samme effekt så løser Apple dette nå utelukkende ved hjelp av regnekraft. For det er det i overmåte i en A13 Bionic.

Utviklerne bak den utmerkede kamera-appen Halide har testet den nye telefonen, og kan fortelle at den benytter en teknikk kalt "Single Image Monocular Depth Estimation".

Og testet den samtidig med å avfotografere bilder fra en flate slik som fotografier og en datamonitor. Og oppdaget dermed at dette til en viss grad også virker ved at telefonen også for disse 2D-bildene klarer å simulere en 3D-effekt. Man kan se et eksempel nedenfor. Så mulighetene for computational photography synes å bli dyttet på stadigvekk, og vi kan nok forvente oss mere i tiden fremover spesielt siden plassen er så begrenset i en liten mobiltelefon.

Via Halide