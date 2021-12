Kommer Iphone 11 10. september?

Annonse

Slik det ser ut nå vil Apples høstlansering finne sted 10.september. Selv om Apple ikke har innkalt til pressekonferansen ennå er det mye som tyder på at dette blir datoen.

At det nettopp er 10. september bygger på en lekkasje fra sjefen i SoftBank, Ken Miyauchi som kom til å avsløre datoen nylig. I følge Miyauchi vil telefonene være tilgjengelige fra 20. september og det er da naturlig at selve pressekonferansen vil avholdes en ukes tid før. Apple har tradisjoner for å avholde sine konferanser tidlig i uken og dermed er 10.september et naturlig valg.