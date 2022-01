Xiaomi forbi Apple

Annonse

Ifølge analyseselskapet Canalys økte i andre kvartal 2021 økte leveransen av smartmobiler 12 prosent på verdensbasis, samtidig som vaksineringen mot Covid-19 satte fart. Uten at det skulle være noen sammenheng mellom disse, annet enn at vi er i ferd med å komme til en mer normal situasjon for samfunn og innbyggere.

Samsung solgte 19 prosent av de smarte mobiltelefonene som ble levert. På andreplass finner vi Xiaomi for første gang. De tok en markedsandel på 17 prosent. Apple ble skjøvet ned til tredjeplass med 14 prosent av markedet. På de neste plassene finner vi Vivo og Oppo.

Annonse

– Xiaomi øker sitt marked utenfor Kina raskt. For eksempel økte veksten i antall leverte enheter 300 prosent i Latin-Amerika, 150 prosent i Afrika og 50 prosent i Europa. Og mens de vokser, utvikler de seg, sier forskningsleder i Canalys, Ben Stanton.

Endrer forretningsmodell

– Xiaomi endrer forretningsmodellen fra å være utfordrer til etablert med initiativer som å konsolidere kanalpartnere og mer forsiktig håndtering av eldre varer i det åpne markedet. Selskapet er fortsatt svært orientert mot massemarkedet, og sammenlignet med Samsung og Apple ligger de gjennomsnittlig 40 og 75 prosent lavere i utsalgspris.

– Så det vil være en høy prioritet for Xiaomi å øke salget av sine enheter i den øvre delen av markedet i år, som modellen Mi 11 Ultra. Men det blir en tøff kamp mot Oppo og Vivo, som har det samme målet. Begge er villige til å legge mye penger i å markedsføre sine produkter i det øvre sjiktet for å bygge sine merkevarer på en måte Xiaomi ikke gjør det.

Ifølge Canalys kjemper alle produsentene hardt for å sikre seg leveranser av komponenter nå som det er økende global mangel på dem. Men Xiaomi har allerede Samsung i sikte for å bli verdens største produsent av smarttelefoner.