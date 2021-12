Nye eple-kart

Annonse

Apple lanserer en omfattende oppdatering av Kart-appen.

Og når dette kommer til Europa i løpet av året har man ambisjoner om å komme på høyden med konkurrentene.

Apple kart

Ingen tvil om at Apple har ligget bak Google når det gjelder kart og navigasjon, og også har møtt noen slaghull i veien. Men dette vil endre seg nå som hele løsningen er under revisjon.

Apple har nettopp lansert den første fasen av den internasjonale utrullingen i USA, og med planer om Europa dette året. Men hvem som helst kan gå inn i kart-appen for å se endringene - i største grad under iOS.

Kart som en tjeneste kan i prinsippet oppdateres kontinuerlig, men Apple velger å gjøre dette som en feature-pakke som lanseres trinnvis.

Det man vil se som er nytt er spesielt detaljeringsgraden av bygninger, både to- og tre-dimensjonalt. Mange områder i USA har vært vist kun skjematisk.

I tillegg til mer detaljert informasjonsgrad som mer presise adresser får man nå også anledningen til å navigere visuelt som fotgjenger i en gate-/fortaus-modus. Apples løsning er veldig elegant fordi den beveger seg smidig og sømløst mellom de ulike posisjonene.

De første amerikanske byene som får glede av "Look Around" er New York City, San Francisco (Bay Area), Los Angeles, Las Vegas, Houston og Oahu.

Løsningen integrerer også flight-data, og man kan sende forventet ankomsttid (ETA) gjennom kart-navigasjon til andre som en melding.

Og apropos flyplass: Også innendørs-kart for flyplasser, terminal-bygninger, kjøpesentre, idrettsanlegg og andre offentlige innendørs arenaer skal få mer detaljerte kart og forbedret navigasjon.

Og har du reise-planer til disse områdene i USA så vil du også kunne bruke en mer naturlig Siri-opplesing av kjøreanvisningene med et mer naturlig språk - slik som "At the next traffic light, turn left."

Og til slutt nevner vi at Apple også har integrert en anonymiserings-funksjon i sin egen backend for kartoppslag slik at disse etter et døgn ikke lengre kan knyttes til din enhet på en presis måte.

