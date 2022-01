Lær kidsa kode 2019

Annonse

Apple satser på den årlige kodetimen internasjonalt.

Tusenvis av kodingskurs tilbys i Apple Store-butikker gjennom Today at Apple, men det er også lagt til rette for undervisnings- og læremateriell på norsk for å gi lærere og elever flere kodingsressurser.

Alle kan kode

Kodetimen er frivillige, internasjonale arrangementer som holdes av både skoler og entusiaster privat for å gi barn og unge en grunnleggende innføring i det å kode. 92 ulike arrangementer i perioden 9.–15. desember er innmeldt for i år, og har du lyst til å holde et slik så er det fremdeles anledning til det.

Apple har ulike opplegg globalt, og typisk er dette noe som holdes i egne butikker. Men i fravær av dette i Norge så har man likevel oversatt diverse tekstmateriale som kan brukes til dette – eller til undervisningsbruk generelt.

Opplegget er sentrert rundt den gratis iPad-appen Swift Playgrounds, som skal være både morsom, men også lærerik. Og så velger man jo selv å dra det lengre, om man ønsker. På en time rekker man kanskje ikke så mye utenom det mest basale, men det er stoff til mere i appen.

Vi gjengir her også noen lenker til noe av dette materiellet som Apple har tilrettelagt på norsk (typisk e-bøker):

Du kan lese mer om koding i undervisningssammenheng hos Apple her. Sjekk også ut en promo-video nedenfor.

Via Apple