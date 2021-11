Apples nye utviklerverktøy

Annonse

Under WWDC 2019 lanserte Apple ikke bare nye operativsystemer, men også en rekke nye verktøy for utviklere.

Maskinlæring og AR/VR er viktige stikkord.

WWDC 2019 for utviklere

SwiftUI er et nytt utviklerrammeverk som gjør det enklere å bygge kraftige brukergrensesnitt. SwiftUI er den samme API-en som er innebygd i iOS, iPadOS, macOS, watchOS og tvOS, og derfor kan utviklere lettere og raskere bygge fullverdige integrerte apper på alle Apple-plattformer.

CoreML og CreateML

Core ML 3 støtter akselerering av flere typer avanserte sanntids-maskinlæringsmodeller. Med flere enn 100 modellag som støttes av Core ML, kan apper bruke de nyeste modellene til å levere opplevelser som har dyp forståelse for syn, naturlig språk og tale som aldri før. Og for første gang kan utviklere oppdatere maskinlæringsmodeller på enheten ved hjelp av modelltilpasning.

Med Create ML, en egen app for maskinlæringsutvikling, kan utviklere bygge maskinlæringsmodeller uten å skrive kode. Flermodellsopplæring med forskjellige datasett kan brukes med nye modelltyper som objektgjenkjenning, aktivitet og lydklassifisering.

ARKit3

ARKit 3, RealityKit og Reality Composer er avanserte verktøy som er laget for å gjøre det enda enklere for utviklere å skape attraktive opplevelser for utvidet virkelighet for forbruker- og bedriftsapper.

Med Motion Capture kan utviklere integrere personers bevegelser i appen, og med People Occlusion vil utvidet virkelighet-innhold dukke opp naturlig foran eller bak personer for å muliggjøre mer omfattende opplevelser av utvidet virkelighet og morsomme grønn skjerm-aktige apper.

ARKit 3 gjør det også mulig for kameraet foran til å spore opptil tre ansikter, i tillegg til samtidig støtte for kameraene foran og bak. Det støtter også samarbeidsøkter, som gjør det enda raskere å hoppe inn i en delt AR-opplevelse.

Reality Composer, som er en ny app for iOS, iPadOS og Mac, gjør det mulig for utviklere å enkelt lage prototyper og produsere utvidet virkelighet-opplevelser uten forutgående erfaring med 3D.

Med et enkelt flytt-og-slipp-grensesnitt og et bibliotek med 3D-objekter og animasjoner av høy kvalitet, gjør Reality Composer det mulig for utviklere å plassere, flytte og rotere AR-objekter for å sette sammen en utvidet virkelighet-opplevelse, som kan direkte integreres i en app i Xcode eller eksporteres til AR Quick Look.

Unity har annonsert støtte for ARKit 3 gjennom deres AR Foundation.

Logg på med Apple

Logg på med Apple gjør det enkelt for brukere å logge på apper og nettsteder med deres eksisterende Apple-ID. I stedet for å fylle ut skjemaer, verifisere e-postadresser eller velge passord, kan brukere bare benytte Apple-ID-en til å konfigurere en konto og begynne å bruke en app umiddelbart, slik at mer tid kan brukes på appen.

Alle kontoer beskyttes med tofaktor-autentisering, som gjør Logg på med Apple til en glimrende måte for utviklere å forbedre appens sikkerhet på. Det inkluderer også en ny antisvindelfunksjon som gjør at utviklere kan være sikre på at de nye brukerne er virkelige personer og ikke roboter eller falske kontoer.

En ny personvernfokusert videresendingstjeneste for e-post eliminerer behovet for brukere å oppgi sine personlige e-postadresser, men som fortsatt gjør det mulig for dem å motta viktige meldinger fra apputvikleren. Og ettersom Apple ikke sporer brukeres appaktivitet eller oppretter en profil over appbruk, beholdes informasjon om utviklerens bedrift og deres brukere hos utvikleren.

Andre utviklerfunksjoner

PencilKit gjør det enkelt for utviklere å inkludere støtte for Apple Pencil i appene sine, og inkluderer den nydesignede verktøypaletten.

SiriKit legger til støtte for lydapper fra tredjeparter, inkludert musikk, podkaster og lydbøker, slik at utviklere nå kan integrere Siri direkte i sine iOS-, iPadOS- og watchOS-apper, som gir brukere muligheten til å styre lyden med en enkel talekommando.

MapKit tilbyr nå utviklere en rekke nye funksjoner som vektoroverlegg, point-of-interest-filtrering, kamera-zoom og panoreringsgrenser samt støtte for mørk modus.

I tillegg til språkforbedringer rettet mot SwiftUI, legger Swift 5.1 til Module Stability – det kritiske grunnlaget for bygging av binærkompatible rammeverk i Swift.

Kraftige nye Metal Device-familier tilrettelegger for kodedeling mellom flere grafikkprosessortyper på alle Apple-plattformer, mens støtte for iOS Simulator gjør det enkelt å bygge Metal-apper for iOS og iPadOS.

Via Apple