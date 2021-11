Mac Pro nå for rack

Annonse

Nå er Apples nye Mac Pro også tilgjengelig for rack-montering.

Og du kan konfigurere den opp til godt over en halv million kroner.

Mac Pro for rack

Vi ventet lenge på Mac Pro, og nå er den altså her med alle sine varianter og konfigurasjonsmuligheter – inkludert den nye referanse-monitoren.

Nytt er altså at også modellen for rack-montering nå kan bestilles.

Inngangsmodellen har 8-kjerners Intel Xeon W-prosessor på 3,5 GHz (Turbo Boost opptil 4,0 GHz), internminne 32 GB (4 x 8 GB) DDR4 ECC-minne, grafikkort av typen Radeon Pro 580X med 8 GB GDDR5-minne, 256 GB SSD-lagring og skinner til rackmontering. I tillegg får du med mus og tastatur.

Om du trenger seriøst med regnekraft kan du oppgradere prosessoren i flere trinn opp til 28 kjerner, og RAM opp til 1,5TB.

Flash-disken kan også oppgraderes fra produsent til totalt 8 TB.

Også skjermkortet kan piffes opp til to stykk Radeon Pro Vega II Duo med 2x32GB grafikkminne hver. Snart vil det også komme som opsjon kort av typen Radeon Pro W5700X med 16 GB GDDR6-minne samt to ganger Radeon Pro W5700X med 16 GB GDDR6-minne hver.

Og til slutt nevner vi at du også for denne modellen kan oppgradere med et Apple Afterburner-kort til 22 000 kroner. Dette er et PCIe-akselleratorkort som avlaster dekodingen av ProRes og ProRes RAW-videokodeker i Final Cut Pro X, QuickTime Player X og støttede tredjeparts-applikasjoner.

Hvis du kjøper Afterburner til Mac Pro, kommer det forhåndsinstallert i PCI Express-spor 5 (x16) for maksimal ytelse.

Du kan bestille nye Mac Pro for rack direkte fra Apple her. Uten modifikasjoner får du den etter 1-2 uker, men legg til en uke eller to om du vil ha en custom-modell.

Via Apple