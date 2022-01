Proff-anvendelser for nye Mac Pro

Annonse

Apple har nettopp lansert nye, modulære Mac Pro.

I butikken kommer den først til høsten. Det gir utviklere tid til å optimalisere applikasjonene sine til helt nye høyder.

Mac Pro 2019

Nye Mac Pro ligger utenfor rekkevidde for normale Apple-kunder. Men for profesjonell anvendelse på de store høyder er dette veien å gå. Intel har utviklet en helt ny prosessor spesielt til formålet i Xeon-familien med opptil 28 kjerner.

Men for virkelig å få skvist sitronen må programvaren optimaliseres for maskinvaren som aldri tidligere har fantes. Som for eksempel et innebygget akselerasjonskort for 8K ProRes RAW-video. Eller muligheten for å kombinere flere grafikkort til ytelser på opptil 56 teraflops i ett system.

Men også den nye skjermen byr også på helt nye opplevelser. For det første overgår den HDR-referansemodeller med 1000 nits lysstyrke (maks. 1600 nits) og et kontrastforhold på 1'000'000:1, bredt fargespekter og 10-biters fargedybde.

Hver 32-tommers skjerm av denne typen har en oppløsning på 6K, og det er mulig å kombinere flere slike i et Mac Pro-system på til sammen over 12 millioner billedpunkter samtidig.

Blandt programvarehusene som nå skriver optimalisert kode finner vi:

Adobe med Photoshop, Premiere Pro og Substance og Dimension

OTOY med Octane

Blackmagic Design med DaVinci Resolve

Maxon med Redshift og Cinema4D

Avid med Pro Tools

Pixar med Hydra

Autodesk med AutoCAD, Maya, Fusion og Flame

Red Digital Cinema med R3D

Foundry med Nuke

Serif med Affinity Photo

SideFX med Houdini

Epic Games med Unreal Engine

Unity

Universal Audio

Cine Tracer

Pixelmator

Via Apple