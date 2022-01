Safari-testversjon for nedlasting

Annonse

Safari Technology Preview er nå tilgjengelig med Safari 15-funksjonalitet.

Primært retter denne testversjonen seg mot utviklere, men hvem som helst kan prøve for sin egen del. Denne versjonen installerer seg ved siden av den vanlige Safari-installasjonen og er dermed uavhengig.

Safari Technology Preview

For kort tid siden, under den årlige utviklerkonferansen WWDC 2021, presenterte Apple blant annet også den nye utgaven av nettleseren Safari, basert på motoren WebKit. WWDC fokuserer i stor grad på nye versjoner av operativsystemene, men nettleseren er såpass viktig at den blir oppdatert på tvers av dette.

Blant nyhetene er er bearbeidet design, muligheten for å gruppere faner, samt bedre støtte for utvidelser (extensions) og også 3D-støtten med WebGL 2.

To funksjoner gjelder eksklusivt for macOS Monterey på Apple Silicon, og det er Quick Notes og Live Text. Sistnevnte lar deg markere og interagere med tekst på bilder, mens førstnevnte lar deg koble lenker og tekstmarkeringer på nettsider til notat-appen på Mac. Det siste virker som en utmerket funksjon når man skal gjøre research på nett, for disse notisene vil dukke opp når du returnerer til samme nettside ved en senere anledning.

Du kan laste ned testversjonen med Safari 15-funksjonalitet fra Apple her. I første omgang er det kun de som også kjører betaversjonen av macOS 12 Monterey som er tilgodesett, men om ikke lenge vil også macOS 11 Big Sur få sin versjon, så følg med.

Du kan lese mer om Safari Technology Preview hos Apple her. Litt av hensikten med testversjonen er å få tilbakemeldinger på feil og mangler, så det oppfordres til å bruke den innebygde rapporteringsfunksjonen.