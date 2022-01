YubiKey 5C NFC tilgjengelig

Annonse

Den lenge etterlengtede NFC-sikkerhetsnøkkelen fra Yubico med både USB-C og NFC er klar.

Ett bruksområde er å la den erstatte bruk av ordinære passord. Nøkkelen støtter både FIDO2 og WebAuthn-protokollene.

YubiKey 5C NFC

Denne nøkkelen kan altså benyttes mot en lang rekke web-baserte tjenester og sosiale medier, og fungerer på både Mac og iOS. På en nyere Mac eller iPad Pro kan man bruke USB-C pluggen for autentisering, og nøkkelen virker i kombinasjon med en fingeravtrykksensor.

Mot andre iOS-enheter som iPhone eller vanlige iPad-modeller kan man bruke trådløs NFC-kobling, også dette med fingeravtrykkleseren. Man kan velge om nøkkelen erstatter et konvensjonelt passord, eller om man vil bruke den som en to-faktor løsning (2FA) i tillegg til er vanlig passord.

YubiKey kan også benyttes i kombinasjon med passordverktøy som 1Password. Du kan lese mer om denne løsningen her.

For mer teknisk informasjon finnes det et white paper her.

Du finner Yubikey å få kjøpt direkte fra Yubico her. Infinigate er dessuten norsk forhandler. Prisen er $55 per stykk, ekskludert frakt. Sjekk ut en promo-video nedenfor.

Via Yubico