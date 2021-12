Tid for oppdatering

Annonse

Apple oppdaterer sine operativsystem.

Retting av feil og sikkerhetsforbedringer er selvsagt, så hva mer får vi?

Apple OS

Ta watchOS, til eksempel. Med det nye OS får du nye, spesielle digitale urskiver som matcher Pride-rammene som nettopp ble lansert, i tillegg til implementering av Podcast-abonnementer etter den nye ordningen. Slik kan du følge både kanaler og også enkeltprogrammer i Podcast-appen.

Apple har for øvrig åpnet opp for betalingstjenester knyttet til podcaster slik vi også kjenner det fra Spotify.

Mac er oppdatert til macOS 11.4 med en patch som primært retter sikkerhetsproblemer. Det samme gjelder for tvOS 14.6, der også noe funksjonalitet er knyttet til de nye 4K-modellene som nylig ble lansert.

Versjon 14.6 er også det Apple benytter for iOS og iPadOS, som blant annet forbereder for betalingstjenester knyttet til podcaster slik omtalt over for Apple Watch.

Men ikke minst gjøres det nok også arbeid i kulissene som forbereder for det nye Lossless-formatet med HD-kvalitet som blir tilgjengelig snart – muligens i forbindelse med WWDC 2021. Hele katalogen på Apple Music skal bli tilgjengelig med romlig lyd (spatial audio), og også med Apples egen Lossless-codec for studiokvalitet for de audiofile. Dette blir tilgjengelig kostnadsfritt for alle Apple Music-abonnenter som del av tjenesten.

Enkelte oppdateringer er knyttet til Apple Card-kredittkortet som ikke er tilgjengelig i Norge. Så i det hele en liten oppdatering, sent i syklusen, før vi begynner på nytt igjen med det som lanseres under utviklerkonferansen WWDC 2021 i kommende måned!

Du finner oppdateringene under Innstillinger… som vanlig.