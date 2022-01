Apple med true crime-podcast

Annonse

Apple lanserer ny, egenprodusert podcast.

The Line er en true crime-serie om den tidligere amerikanske Navy SEAL-soldaten Eddie Gallagher, og vil bli etterfulgt av en dokumentar på Apples TV+ senere i år.

The Line

Etterhvert som podcaster har blitt en stor greie for både mediehus og tilbydere av strømmetjenester så har også Apple begynt å produsere mer eget innhold.

The Line forteller historien om den tidligere amerikanske elitesoldaten Eddie Gallagher som i 2018 ble siktet for krigsforbrytelser etter å ha posert med et lik på et foto fra Irak. Han ble senere delvis frikjent, og til slutt fullt ut benådet av president Trump.

The Line vil komme som en fire-episoders dokumentar-miniserie senere i år på Apples strømmetjeneste TV+, men i forkant av dette er det lagd en podcast-serie i seks episoder der de første to er tilgjengelige allerede nå. De resterende fire kommer ukentlig i tiden fremover.

Serien er produsert av Alex Gibney, som for mange vil være kjent blant annet for Enron: The Smartest Guys in the Room.

Du finner podcasten på Apple Podcast her. Sjekk også ut traileren nedenfor.

Via Variety