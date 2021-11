Apple produserer egne podder

Annonse

Kampen om podcastene tilspisser seg.

Spotify sies å ha gått forbi Apple i USA, og også Apple legger nå opp til at man kan ta betalt for eksklusivt innhold.

Mediehus som Schibsted lanserer egne podcaster som innhold kun (eller først) for abonnenter, og også NRK prioriterer nå innhold i egen app.

Så da overrasker det ikke at også Apple satser mer på produksjon av eget innhold, som for eksempel Oprahs bokklubb, eller podcasten "bakom" serien For All Mankind. Og for øvrig også en egen nyhets-podcast i USA, som også er tilgjengelig internasjonalt.

Nytt fra Apple er podden Hooked, en sann fortelling om Boeing-ingeniøren Tony Hathaway som ble avhengig av Oxycontin. Misbruk av dette syntetiske opiodet har blitt en svøpe for det amerikanske samfunnet, og for Hathaway gikk det så langt som at han ranet mer enn tretti banker for å kunne finansiere avhengigheten. I 2014 ble han arrestert i Seattle.

Tre episoder i tillegg til traileren er tilgjengelige gjennom Apple TV+ og også i podcast-appen, se nedenfor eller her. Episodene varierer i lengde mellom en halv time og tre kvarter.

Ellers kan vi nevne at Apple nå har 745 millioner abonnenter på ulike tjenester, inklusive Apple Music, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade, Apple News+ (i utvalgte land) samt Apple Fitness+ (i utvalgte land).