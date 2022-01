WWDC 2020: Nye utviklerverktøy

Annonse

WWDC 2020 er igang - virtuelt.

Åpningstalen, og den påfølgende State of the Union-presentasjonen for utviklere viste frem mange nye muligheter. Og nå kan nye verktøy tas i bruk.

WWDC 2020

Nå er det offisielt: Apple har annonsert overgangen fra Intel-brikker til sitt eget Apple Silicon. Om dette navnet blir værende gjenstår å se, men det er altså en videreutvikling av Apples egne, ARM-baserte SoC-chips for Mac-plattformen.

Og utrullingen er aggressiv: I løpet av en to års-periode skal hele maskinparken være der, såvel bærbare som skrivebordsmodeller. Samtidig blir det ikke slutt på Intel-baserte Mac'er med det første, og heller ikke macOS på X64.

Den nye versjonen av macOS - Big Sur - vil faktisk komme i to versjoner: Versjon 10.16 for Intel, og versjon 11.0 for Apple Silicon.

Men Apples utvikler-verktøy Xcode skal håndtere begge samtidig, og visstnok er det knapt nok behov for å måtte endre kodebasen. Et nytt universelt binær-pakkeformat kommer, slik vi husker Universal Binary-pakkene for Mac fra før.

Samtidig vil verktøysettet også ha funksjonalitet som støtter opp under Mac Catalyst, det vil si muligheten for å utvikle én gang for iOS - og samtidig kunne kjøre appene også på Mac. De nye teknologiene for dette gir disse appene det samme utseendet som macOS Big Sur har fått.

Faktisk er også SwiftUI-rammeverket nå utvidet slik at det i prinsippet er mulig å utvikle hele appen der.

Apple presenterte også en rekke nye og interessante utvikler-rettede funksjoner slik som et StoreKit-rammeverk for å kunne teste betalings-tjenester lokalt, i tillegg til at utviklere nå selv må rapportere om hvilke sporingsteknologier de benytter seg av i sine applikasjoner. Denne informasjonen skal bli tilgjengelig for brukere i AppStore.

Andre godbiter er ARKit 4 for utvidet virkelighet, PencilKit utvikler-pakker for håndskrift-gjenkjenning på iPad kalt Scribble, nye maskinlærings-verktøy (Core ML), et nytt 3D-dybdekart som kan adressere med et eget Depth API, samt muligheten til å kunne ha beta-versjoner i TestFlight med opptil 100 brukere. Samt at man skal kunne la sluttbrukere oppgradere eksisterende kontoer til Sign In With Apple.

Apple-teknologiene får også mer åpne grensesnitt ved at Find My-appen nå også vil kunne vise maskinvare fra tredje-part, samtidig som at HomePod åpnes for tredjeparts-tjenester som Spotify.

Andre spennende utfordringer er App Clips, små mini-apper som gir kun nødvendig funksjonalitet på stedet uten full installasjon - som for eksempel for å kunne betale for parkering. Dette kombineres med NFC-baserte nye QR-koder utviklet av Apple selv.

Sjekk ut en video med oppsummering fra dag 1 av WWDC 2020 nedenfor. Les mer om Xcode 12 hos Apple her. Du kan se en rekke videoer for utviklere her.

Via Apple Developer