Gruppesøksmål mot Apple

I forbindelse med at det ble avslørt at også Apple avlyttet og registrerte bruken av Siri i produktene sine er det nå startet et gruppesøksmål mot selskapet i California.

Utgangspunktet er at ansatte hos Apple, i det selskapet velger å kalle «forbedringsøyemed», avlyttet og registrerte brukernes anvendelse av stemmestyringssystemet Siri. Apple er i godt selskap med denne typen skandale og også Google og Amazon er blitt tatt i å benyttet samme praksis.

Gruppesøksmål

Som et resultat av avsløringene er det nå opprettet et gruppesøksmål i staten California. Søksmålet går ut på at Apple med viten ulovlig har gjort opptak av enkeltpersoners konfidensielle kommunikasjon uten deres viten eller samtykke.

Søksmålet hevder at Apple har brutt med Californias lover rettet mot beskyttelse av privatliv, konkurranselover og lover for beskyttelse av konsumenter.

Saksøkerne hevder at Apple ikke noe sted refererte til at det ville bli gjort opptak av kommunikasjonen med Siri og ei heller at denne kommunikasjonen ville bli tatt opp og lyttet til av Apples ansatte.

Saksøkerne krever en udefinert sum i skadeserstatning og det kreves også at Apple pålegges å slette de opptakene som er gjort.