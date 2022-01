Siri blir kjønnsnøytral

Annonse

Apples Siri, som for øvrig har norsk opphav, skifter identitet.

Og med det mener vi at man nå kan velge mellom ulike stemmer som ikke identifiseres gjennom kjønn.

Apple Siri

Du er kanskje vant til å høre Siri og tenke på at det er en kvinnelig assistent. Kanskje også fordi Siri er et jentenavn i Norge. Derimot har en rekke land, inkludert England og Tyskland, hatt Siri med en såkalt mannlig stemme som standardinnstilling.

Men valgene – i tillegg til eventuelt dialekt – har stått mellom mannlig og kvinnelig. Og det gjør Apple noe med, for eksempel med tanke på å unngå stereotypiske kjønnsroller. Apple kom selv med en uttalelse til TechCrunch der det også fokuseres på inkludering og mangfold.

Så for fremtiden vil man kunne velge mellom ulike Siri-stemmer identifisert som simpelthen "Stemme 1" og "Stemme 2". I USA kan vi se fra iOS 14.5-kode at det nå blir fire stemmer med ulik intonasjon og stemmeleie som vist under.

Apple har også videreutviklet tale-syntesen slik at det ikke lengre er en ekte menneskelig stemme som disse er basert på, men snarere et resultat av maskinlæring.

Via TechCrunch