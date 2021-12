Annonse

Apple har begynt sin tilstedeværelse på TikTok.

Er man aktivt med på plattformen selv så har man kanskje allerede registrert dette, men her altså en kort introduksjon.

Apple på TikTok

TikTok er godt kjent blant ungdommen, men også i tech-sirkler ble selskapet notorisk i forbindelse med den amerikanske presidenten Donald Trumps forsøk på å forby tjenesten i USA.

TikTok er kinesisk-eid, og er kjent for korte dansevideoer, blant annet.

Hvor aktive Apple kommer til å være på plattformen gjenstår å se. I første omgang har de kommisjoner fire video-snutter fra (mer eller mindre) kjent influensere som del av en kampanje for iPhone 12 mini.

De fire som deltar aktivt er Zach King, Kevin B. Parry, Julian Bass, og Jessica Wang. Det er godt mulig du ikke vet hvem dette er, men de følges altså av over 50 millioner følgere verden over.

Du finner Apples konto @apple på TikTok her. TikTok-appen finner du på AppStore her. Du trenger ikke appen for å se Apples videoer på nettstedet til TikTok - bare følg lenken over.