Apple minnes Steve Jobs

Et tiår har passert siden Apples Steve Jobs gikk bort.

For å markere stunden har nåværende sjef Tim Cook lagt ut en fin, liten video på Twitter.

Steve Jobs 1955-2011

Steve Jobs - eller Steven Paul Jobs som han egentlig het - grunnla Apple sammen med Steve Wozniak i 1976. Det er ihvertfall noe mange kjenner til - bortsett fra at de faktisk hadde med seg Ronald Wayne også. Men det er en annen historie.

Jobs vil for mange være kjent for de fengslende presentasjonene, fengende sitatene og flotte produktene som mange har et forhold til den dag idag. Tim Cooks Apple er ikke det samme som Jobs' Apple, og også produktene som lanseres idag har kommet til siden gründerens bortgang. Men holdningene og verdiene lever videre.

Sjekk videoen i tweet'en til Tim Cook nedenfor. Wall Street Journal har også et intervju med designeren Jony Ive om nettopp Jobs, her.