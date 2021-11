Magic Keyboard med Touch ID tilgjengelig

Annonse

Magic Keyboard er nå tilgjengelig med Touch ID for rask, enkel og sikker autentisering ved pålogging og kjøp.

Tastaturet kommer i to versjoner: Med eller uten talltastatur.

Apple Magic Keyboard med Touch ID

Magic Keyboard har kontroller for rask navigering i dokumenter og piltaster i full størrelse for spilling. Talltastaturet er også perfekt for regneark og regnskapsapper. Det er også trådløst og oppladbart, og har et internt batteri med lang batteritid som varer i omtrent en måned eller mer før det må lades.

Det kobles automatisk til Macen, så du kan begynne å jobbe med en gang. Det følger også med en vevet USB-C-til-Lightning-kabel som kan kobles til en USB-C-port på Macen for sammenkobling og lading.

Men systemkravet er altså en ny Mac med Apple-chip med macOS 11.4 eller nyere.

Prisen er 1749 kroner for kompakt versjon, og 2049 kroner for utvidet utgave med talltastatur.