Apple kjøper VR-selskap

Apple bekrefter å ha kjøpt VR-selskapet NextVR.

Apple kjøper fra tid til annen selskaper, og kommenterer som oftest ikke utover det.

NextVR

Apple har frontet AR-teknologier lenge, ikke minst ved å satse på et eget SDK-kit for utviklere kalt ARKit. Parallelt har det pågått rykter om at selskapet utvikler en egen AR-brille, ikke ulik Microsofts HoloLens.

Men HoloLens har ikke akkurat fått luft under vingene, og det er ingen grunn til å mistenke Apple om å utvikle et produkt som ikke skal få en masse-anvendelse.

Så Apple må finne et fornuftig prisleie for maskinvaren, som også må bli kul nok til at ingen går i Google-fellen (les: Google Glass).

Men i tillegg til det må det finnes et verdiforslag som også gjør det til noe man bare må ha. Og det er ikke sikkert man tenker på et produkt som er til generell bruk i det offentlige rommet.

Så noe som støtter seg på den eksisterende porteføljen til NextVR kan være midt i blinken, spesielt i disse sosial distansering-tider der det er vanskelig eller umulig å møtes i større forsamlinger og arrangementer. Og formodentlig er det meningen at dette også skal kunne kombineres med live-video i nettopp slike settinger når det tid kommer igjen, for det er nettopp den utvidete virkeligheten som Apple har uttrykt mest interesse for så langt.

Sjekk ut en promo-video for NextVR nedenfor.

