Apple har oppdatert operativsystemet for smarturet.

watchOS 8 blir dermed aller nyeste programvare for Apple Watch-modeller helt tilbake til Series 3 (men sistnevnte kun med utvalgte funksjoner).

watchOS 8

AppleWatch har funnet sin form som et livsstils-tilbehør. Som treningsur, eller som en forlengelse av iPhone, som helse-monitor, eller som nøkkel til ytterdøren. Eller som stilikon. Muligheten for å tilpasse den til egen smak med ulike urremmer og urskiver er selvfølgelig også en viktig faktor.

Nevnte vi nye urskiver? En stilig ny en fokuserer på portretter du har i bider-appen, inkludert det å kunne zoome inn på oversiktsbilder for å finne disse, og så legge grafiske effekter lagvis oppå disse som urskive. Best å oppleve det, for det er ganske effektfullt.

Trening

Når det gjelder treningsappen er det kommet til to nye aktiviteter: Tai Chi og Pilates. Smarte algoritmer gir deg tilbakemeldinger på kaloriforbruk, og vil registrere disse sammen med andre aktiviteter i Fitness-appen.

Også for syklister er det nyheter ved at klokken i bedre grad forstår både når du begynner en sykkeltur, men også når du stopper ved trafikklyset i påvente av grønt. Og klokken er smart nok til å forstå når du bruker en el-sykkel slik at treningseffekten blir mest mulig korrekt.

Og ikke nok med det: Skulle uhellet være ute (husk hjelm!) så vil klokken registrere et eventuelt fall, og kan også ta grep ved å sende ut nødsignal.

eHelse

Meditasjon er altså en aktivitet som kan logges med AppleWatch, og selvfølgelig også en rekke andre måleenheter gjennom de ulike sensorene i klokken, inkludert surstoffmetningen i blodet og pulsen. Klokken er også smart nok til å kunne registrere pustfrekvensen, og kan også gjøre mens det sover slik at du kan se - inklusive trender - hvor mange ganger du trekker pusten i minuttet mens du sover. Alt dette vil du da finne i Helse-appen.

Smarthjem

Digitale nøkler er en oppgave for AppleWatch, og det inkluderer også støtte for digitale bilnøkler som for eksempel for BMW. Til dette benytter Apple seg av Ultra Wideband. Støtten for dette utvides gjennom Hjem-appen, som for øvrig også støtter videokameraer som er kompatible med HomeKit.

Fokus

En fin funksjon som må ses i sammenheng med iOS 15 er de nye fokus-innstillingene som lar deg fokusere på én ting om gangen - er du i treningsmodus, for eksempel, kan du tilpasse for eksempel hvilke varsel og type meldinger som skal nå gjennom til deg. Det samme kan gjøres for hjemme-modus, der du kan skru av arbeids-relaterte meldinger.

Annet

Apple har også finstilt på en rekke andre funksjoner, til eksempel Alltid På-funksjonen: Denne virker nå også med kart-appen, med Mindfullness, Now Playing (musikk, podcaster, osv), telefon-appen, podcaster-appen, stoppeklokken, tidsur, og talemeldinger.

I tillegg kommer mange andre små forbedringer - sjekk ut AppleInsider sin video nedenfor med noen av deres foretrukne høydepunkter fra watchOS 8.

Via Apple