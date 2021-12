Helmaks ny mini

Annonse

Tirsdag var Apples årlige lanseringsevent.

iPhone 13-serien ble avduket, og nye Apple Watch Series 7, og en oppdatert iPad. Men det beste av det hele var kanskje den oppgraderte iPad mini.

iPad mini 2021

Apples mini-iPad er ikke ny. Den ble først lansert i 2021, og årets oppgradering er faktisk den sjette generasjonen. Men i det store og det hele er den tro mot originalen: Liten og nett, du får plass til den i hånden eller bukselommen, og nå kan du til og med bruke den med Apple Pencil og 5G.

iPad mini har alltid vært en suksess, men det har stille i det siste. Men nå er den altså endelig oppdatert med en 8,3-tommers Liquid Retina-skjerm i fire lekre finisher: Rosa, stjerneskinn (?), lilla og stellargrå.

Skjermen har dessuten en lysstyrke på 500 nit, et stort spekter / fargerom (P3), antirefleksbelegg, True Tone og også full laminering.

Takket være nye A15 Bionic-chip (samme som i iPhone 13) yter den opptil 80 prosent mer enn forrige generasjon. Og på grunn av USB-C-porten (båndbredde opptil 5GBs) for eksterne tilkoblinger åpner den for helt nye muligheter, for alt fra fotografering til ultralyd (ja, et mobilt jordmor-apparat ble vist frem under presenteringen). Eller en 4K-monitor.

Nevnte vi at Touch ID er bygd inn i toppknappen? Da er du klar for rask. biometrisk identifisering til alt fra opplåsing til sikre nettkjøp. Og med 5G-mulighet kan du shoppe - og alt det andre online - hvor du vil (eller ihvertfall der du har dekning).

Nå støtter også mini-modellen såkalt I fokus-modus for video-presentasjoner: Frontkameraet (med ultravidvinkel og ny 12 MP-sensor) panorerer automatisk kameraet for å holde brukeren i fokus mens de beveger seg rundt. Når andre blir med i samtalen, registrerer kameraet dem også og zoomer ut for å vise alle.

Baksidekameraet har nå fått en 12 MP-sensor med Focus Pixels og med større blenderåpning. Kameraet har nå også True Tone Flash (blits).

Og altså: 2. generasjon av Apple Pencil (pris: 1499 kroner) kan benyttes for å tegne, skisse, skrive og så videre på lomme-datamaskinen. Den festes magnetisk på siden akkurat slik vi kjenner det fra iPad Pro. Og det morsomme er at brettet faktisk er knapt større enn selve pennen.

Tilbehør finnes også: Smart Folio (pris: 649 kroner) kommer nå farger som komplementerer de nye iPad mini-finishene: Sort, hvitt, mørk kirsebær, engelsk lavendel og elektrisk oransje (du vet).

Annonse

Wi-Fi-utgavene av iPad mini har en startpris på 5'990 kroner, og Wi-Fi + Cellular-modellene starter på 7'790 kroner. Nye iPad mini kommer i konfigurasjoner på 64 GB og 256 GB lagringskapasitet.

Nye iPad mini kan allerede bestilles, og lanseres i butikkene fra fredag 24. september. Bestiller du fra Apple direkte kan du få med gravur. Du kan lese mer om iPad mini hos Apple her.

Via Apple