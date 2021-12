Forbrukerrådet: FaceApp bryter norsk lov

Annonse

Appen som blir utviklet av selskapet Wireless Lab i Russland, lar brukeren se hvordan man vil se ut som gammel. Selv om den ble utviklet for to år siden, har den de siste dagene tatt av i sosiale medier.

Men til tross for populariteten, har flere også uttrykt skepsis. Forbrukerrådet er bekymret for at bildene kan misbrukes og at vilkårene bryter med norsk lov, opplyser de til NRK.

– Vilkårene bryter både markedsføringsloven og personopplysningsloven. Derfor ønsker vi at både Datatilsynet og Forbrukertilsynet ser på saken så raskt som mulig, fordi det omhandler så mange norske brukere og så mye sensitiv informasjon, sier fagdirektør for digitale tjenester Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

– Risikofylt

Ifølge Myrstad gjør appens vide og urimelige vilkår at du som forbruker nærmest ikke har beskyttelse.

Heller ikke Datatilsynet er begeistret. De er også skeptiske til tjenestens personvernerklæring, ifølge E24. De mener i tillegg det kan være risikofylt å laste opp bilder av eget ansikt.

– Man bør være ekstra forsiktig med apper som analyserer ansikt. Ansikt er nemlig en form for biometri, på lik linje med fingeravtrykk. Biometrisk informasjon kan i verste fall brukes av andre til å utgi seg for å være deg, og det kan gjøre det enklere å overvåke deg i fremtiden, skriver seniorrådgiver Tobias Judin i Datatilsynet i en epost.

Vil undersøke

Appen har skapt debatt også i USA, hvor FBI bes om å undersøke appen. Demokratenes mindretallsleder i Senatet Chuck Schumer er bekymret for at personlig informasjon kan bli gitt videre til «en fiendtlig fremmed makt, som er i aktiv cyberkrig mot USA»

Polen og Litauen sier torsdag at de vil undersøke sikkerhetsrisikoen appen utgjør, ifølge nyhetsbyrået AFP.

