Skreddersyr eget spill til MGP-sirkuset

– Vi håper dette spillet vil være et sosialt og underholdende element i MGP-sirkuset, hvor ikke bare de som er på scenen konkurrerer, men også alle som ser på, sier Simen Idsøe Eidsvåg, som står bak spillet Fantasy Music Manager.

Spillet som tidligere er blitt testet på festivalene by:Larm og Øyafestivalen, er nå omgjort og skreddersydd for MGP, eller Melodi Grand Prix.

Fantasy Music Manager skal være inspirert av blant annet det kjente stemmeskjemaet til MGP og fenomenet fantasy sport (som går ut på å sette sammen imaginære eller virtuelle lag med ekte spillere, eller i dette tilfellet deltakere). Spillet er utviklet med mål om å skape engasjement for alle artistene både før, under og etter direktesendingene.

– På samme måte som fantasy sport engasjerer folk til å heie på flere lag og flere spillere, håper vi at publikum vil få eierskap til flere enn én deltager i MGP, sier Eidsvåg i en pressemelding.

På forespørsel fra far

​Ideen til Fantasy Music Manager fikk Eidsvåg etter at hans far, Bjørn Eidsvåg, spurte om han ikke kunne komme på en idé som skapte mer engasjement for bredden i musikken og få norskandelen til å øke.

​Spillet går ut på å spå hva som skjer i direktesendingene. Ikke bare topp-plasseringene, men også blant annet hvem som har beste stemme, beste sceneshow, kritikerfavoritt og hvem som synger mest falskt. Man kan endre mening helt til alle artister har opptrådt. Så får man poeng etter hvordan det går med artistene man har valgt. Spilleren med best teft vil stå igjen som vinner, heter det i meldingen fra unge Eidsvågs selskap, som heter S1.

Fantasy Music Manager er tilgjengelig i ​App Store og Google Play fra 8. januar, og er støttet av Innovasjon Norge og Forskningsrådet.​