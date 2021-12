Manuell dataflytting legger sten til byrden for klodens største arbeidsflyt

Annonse

Kampen om vaksinering er i gang. En internasjonal toppsjef mistet jobben etter å ha misbrukt makten sin til å snike i køen. Danmark reiser til Israel. Sola kommune henvender seg til samme land fordi kommunen opplever at vaksineringen her hjemme går for sakte.

Hva skyldes det? Tilgang på vaksiner, uten tvil, og jeg har ikke grunnlag for å rette noen kritikk mot norske myndigheter for dette eller annet. Men, verdens samlede utfordring med utrulling av vaksiner aktualiserer det jeg selv jobber med i Servicenow – arbeidsflyt.

Vaksinasjonsutfordringen har synliggjort at mangelen på god arbeidsflyt er et samfunnsproblem av internasjonale dimensjoner.

Vår nabo Skottland på andre siden av Nordsjøen har grepet fatt i dette. National Health Services Scotland (NHS Scotland) vil bruke en løsning for arbeidsflyt på tvers av sine eksisterende datasystemer. NHS Scotland tilsvarer Folkehelseinstituttet (FHI). Løsningen er sentral når landet ifølge Businesswire.com skal gjennomføre vaksinering på bare 90 dager.

Med samme tilgang på vaksine kunne Norge også gjort dette. Det hadde krevd flere hender til injeksjon og pasientvelferd, men det hadde vi fått til med russersene og dugnadsånden vi ser i det norske samfunnet.

Men, det hadde også krevd flere hender til manuell dataflytting. Helsesektoren og myndighetene har over lang tid investert i mange enkeltsystemer. Det har vist seg vanskelig å ha en enhetlig plan for dette, også er jo også systemene av ulike alder og teknologi fordi de er anskaffet over tid. Hvert sykehus og hver helseregion har investert i systemer som gjør jobben utmerket i sine respektive vertikaler/siloer.

Utfordringen er arbeidsflyten for sammenhengene og datatrafikken i mellom systemene.

Ofte må manuelle systemer bøte på dette. Jeg har selv hentet røntgenbilder av meg på CD og fraktet dem fra A til B på grunn av manglende systemer for arbeidsflyt. Mye slikt skjer i helsevesenet, ja, også de fleste andre steder. Under pandemien har behovet for skalering av arbeidsflyt eksplodert. Men, når løsningen er manuell håndtering så skalerer det ikke i praksis fordi det skorter på antallet hender.

Jeg peker ikke bare på Norge for dette fenomenet. Det gjelder bredt. Vi ser at land og stater bruker sin samlede styrke gjennom unioner for å sikre tilgang på vaksiner. Internt i hvert land skjer så prioriteringen. I Norge har vi for eksempel prioritert eldre og helsepersonell.

I realiteten utgjør hvert land en silo med mangelfull arbeidsflyt seg i mellom. Med systemer for arbeidsflyt på tvers av nasjoner kunne vaksineringen skje der behovet er størst i global sammenheng, slik vi gjøre det klokt og fornuftig internt i Norge.

Jeg sier ikke at det er lett midt oppe i pandemien. Men, WHO varsler også om fremtidige pandemier. Da er det klart, at arbeidsflyt på tvers av nasjoner kan sikre vaksinering der trykket er størst og dermed på en måte som reduserer smittespredning.

Moderne teknologi og hardtarbeidende forskere har frembragt vaksiner på rekordtid. Dette vil være viktig også for kommende pandemier. God utrulling ved hjelp av god arbeidsflyt er også noe å ta med inn i beredskapsplanleggingen.