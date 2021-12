Mange vil til Sopra Steria

Annonse

For tredje gang har HR-selskapet Randstad gjennomført undersøkelsen Randstad Employer Brand Research, hvor de blant annet ser på hvilke selskap som står øverst på listen hos Ola og Kari Nordmann når de skal søke nye utfordringer.

Mens fjorårslisten var preget av virksomheter fra olje og gass, er nå både it-bransjen, lakseoppdrett, reiseliv, samt store tradisjonelle giganter som Norsk Hydro og Vinmonopolet å finne på topplisten.

NRK, som har har ligget i toppsjiktet hvert eneste år, er nå øverst på listen. På tredjeplass finner vi it-giganten Sopra Steria.

Administrerende direktør i Randstad, Eivind Bø, mener employer branding nå er blitt satt på kartet i stadig flere bransjer. Han tror årsaken er todelt:

– For det første har vi vært gjennom et svært krevende år for de aller fleste selskaper. Både HR-avdelinger og ledelse har måttet kjempe hardt for å sørge for stabilitet og kontinuitet. I tillegg har ikke koronaåret bedret situasjonen på de områdene der kandidatmangelen har vært stor tidligere. It-bransjen og helsesektorene er eksempler på fagområder der det fortsatt er svært krevende å rekruttere til. Dette har selvfølgelig bedriftene sett for mange år siden, og dermed er det å framstå som attraktiv for kandidatene viktigere enn noensinne, sier han i en melding fra selskapet.