Salesforce: Nå har salgsavdelingen blitt viktigere

Informasjonsteknologiselskapet Salesforce ga nylig ut sin State of Sales-rapport. Her kommer det frem at salgsavdelingen har fått fornyet tillit under korona-pandemien.

Nærmere ni av ti som jobber med salg i Norden sier at salgsavdelingen har fått en viktigere strategisk rolle under pandemien, samtidig som syv av ti mener deres rolle har endret seg permanent.

Kompetanse, salg og teknologi

Ifølge undersøkelsen er det nå i større grad salgsteamene som definerer strategier for salg, fremfor å kun gjennomføre dem.

Undersøkelsen viser at salgsledere har tatt et nytt blikk på teknologien selgerne bruker under pandemien, og hvilke ressurser de har behov for. Det skriver Salesforce i en pressemelding.

Mange ledere innrømmer at de enda ikke helt vet hva og hvordan de skal prioritere. Det er for eksempel kun 77 prosent av nordiske salgsledere som føler at deres virksomhet er i stand til å tilpasse ansattes kompetanse etter kundenes behov. 83 prosent sier det samme om teknologi.

Nye måter å jobbe på

Ifølge rapporten skal nesten ni av ti (85 prosent) av salgsansatte mene at salgsavdelingen har blitt mer strategisk under pandemien.

– Jeg tror at virksomhetene ser at operasjonell effektivitet og datadrevet beslutningstaking er nødvendig i en tid der det «normale» ikke lenger gjelder, og mange selskaper benytter seg av kompetanse i salgsavdeling til dette, sier norgessjef i Salesforce, Per Haakon Lomsdalen, i meldingen. Han fortsetter:

– Koronakrisen tvinger nordiske salgsteam til å revurdere hvordan de skal jobbe - fra verktøyene de bruker, til hvilke strategier de velger og relasjoner de bygger. Årets State of Sales-rapport gir selgere og ledere innsikt i hvordan de best kan navigere i en tid der kundene deres har nye behov.

I Salesforce’ nyeste State of Sales-rapport har nesten 6000 ledere og ansatte innen salg fra over hele verden har blitt intervjuet, inkludert 200 fra Norden.