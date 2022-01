Vil digitalisere arkiver hos samiske museer og kulturinstitusjoner

Annonse

Tilbudet om gratis digitalisering er en gave til det samiske folket i anledning Samisk arkiv sitt 25-årsjubileum.

Arkivet ligger i Kautokeino og har det nasjonale ansvaret for å ta vare på samisk dokumentasjon. Her oppbevares arkiver etter politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt og bedrifter som Beaivvaš, Gáldu og Sámediggi.

– Dette er et historisk løft for samisk kulturarv. Jeg er veldig glad for å kunne tilby gratis digitalisering av uerstattelige kilder til samisk historie. De skriftlige sporene etter samisk kultur er få, og det er desto viktigere å ta godt vare på dem som finnes, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Hun håper på stor pågang allerede fra neste år av, og Arkivverket har planen klar for hvordan arkivene skal digitaliseres:

– Kulturinstitusjonene sender materialet til Samisk arkiv, som digitaliserer og publiserer innholdet på Digitalarkivet. Etter at arkivene er digitalisert, blir originalene returnert til opprinnelig institusjon, hvor de fortsatt skal oppbevares, forklarer Bolstad.

