Om folk ikke finner seg selv, vil de i alle fall finne slekten sin

1. desember 1920 ble hele Norges befolkning telt av Statistisk sentralbyrå. Opplysningene har siden den gang vært taushetsbelagte, og da de endelig ble tilgjengelige på nett denne uken, var det mange som hadde gledet seg.

I løpet av det første døgnet etter at tellingen ble lansert, var 118 000 unike brukere innom digitalarkivet.no for å finne slektningene sine. Det er hele 30 ganger så mange brukere som på en vanlig dag.

Mange var så ivrige at de ofret nattesøvnen. Fem minutter over midnatt satt 600 personer og søkte i Digitalarkivet i håp om å få på plass noen flere puslespillbiter om sin egen slekt. Tirsdag kveld var det på det meste 7000 inne samtidig på nettstedet, noe som er en femdobling av forrige rekord.

Rekordmange besøkere i hele 2020

Også hvis man ser bort fra folketellingen for 1920, har 2020 vært året da folk har ønsket å grave i historiske kilder på nett. Allerede ved månedsskiftet til desember hadde antall besøk i 2020 passert antall besøk i 2019.

I vår kunne vi se at nedstengingen av Norge førte til at bruken av Digitalarkivet gikk i taket. Tallene viste at bruken av kildenettstedet var rekordhøy både i april og mai.

Hva er folketellingen 1920?

Ifølge Digitalarkivet er Folketellingen 1920 en unik historisk kilde til informasjon om Norges befolkning, og gir et øyeblikksbilde av samfunnet for hundre år siden. I folketellingen 1920 kan du finne både kjente og ukjente nordmenn, og se hvordan de levde og hvem de bodde sammen med. Du kan til og med finne ut hvem som overnattet borte natt til 1. desember 1920.

1920-tellingen er mer omfattende enn tidligere tellinger. I tillegg til mange opplysninger om enkeltpersoner om dem som var til stede i huset ved tellingstidspunktet, gir den også– for første gang – detaljer om boforhold.

De skannede bildene av hele folketellingen er nå tilgjengelige på digitalarkivet.no. Mye av materialet er også søkbart, og det resterende vil bli publisert fortløpende i løpet av de neste månedene. Alt skal være mulig å søke i senest i april 2021.Les mer om dette på Digitalarkivet.

Digitalarkivet om seg selv

Digitalarkivet er Norges fellesløsning for lagring og publisering av arkivmateriale, utviklet av Arkivverket. Alle virksomheter som oppbevarer arkiv og historiske data kan nå publisere i Digitalarkivet. Digitalarkivet er under utvikling og vil på sikt tilby mange flere tjenester enn i dag. Opplastningen er selvbetjent, og Digitalarkivet håndterer både digitaliserte papirarkiver og audiovisuelle arkiver.