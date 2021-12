Autonome skip skal transportere matvarer over Oslofjorden

Annonse

På Vestby, på østsiden av Oslofjorden, ligger matvaregiganten Askos hovedterminal. Derfra går et stort antall lastebiler og trailere hver eneste dag for å holde hyllene i landets matvarebutikker fulle. Det er en enorm logistikkoperasjon.

Nå har selskapet undertegnet en avtale med Kongsberg Maritime og Massterly om levering av to elektriske autonome fartøy som etter hvert skal trafikkere Oslofjorden, mellom Moss og Holmestrand. På disse fartøyene skal 150 containere i døgnet fraktes mellom Vestby-terminalen og et regionalt lager i Sande i Vestfold. Det vil eliminere 2 millioner kilometer med lastebiltransport i året, som resulterer i 5.000 tonn mindre CO2-utslipp.

Leveres i 2022

Massterly er et samarbeidsselskap eid av Kongsberg Maritime og rederiet Wilhelmsen, som er dedikert til å utvikle, levere og operere autonome skip. Kontrakten som nå er inngått, handler altså om å utstyre to fartøy med teknologien som trenges for å gjøre et skip autonomt, i tillegg til et operasjonssenter på land der fartøyene kan fjernstyres og overvåkes.

Selve fartøyene er designet av det norske selskapet Naval Dynamics, og skal bygges ved det indiske verftet Cochin Shipyard. Planen nå er at skipene skal leveres i tidlig 2022.

Dette prosjektet har imidlertid pågått en stund allerede. Våren 2019 ble det kjent at statseide Enova, som jobber med innovasjon for overgangen til lavutslippssamfunnet, tildelte Asko 119 millioner kroner for å bidra realisere dette prosjektet, både med tanke på selve fartøyene og nye kaifasiliteter på begge sider av fjorden.

Skipene vil utstyres med Kongsberg-teknologien etter at de leveres, og forutsatt en endelig beslutning i 2021, er målet full drift i 2024.