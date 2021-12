Roar Storm returnerer til Atea 

Annonse

Etter en kortere periode hos konkurrenten Orange Cyberdefense, returnerer Roar Storm tilbake til Atea.

– Vi er kjempefornøyde med å få Roar «hjem» igjen. Han er drivende dyktig, erfaren og en utpreget lagspiller som passer svært godt inn i vårt kompetente sikkerhetsteam. Atea opplever stor vekst innenfor it-sikkerhet, og spesielt for våre sikkerhetstjenester. Med seniorkompetansen til Roar styrker vi laget ytterligere, for å kunne bistå virksomheter over hele Norge i takt med det hurtig skiftende trusselbilde, sier Thomas Tømmernes, Head of It-Security i Atea Norway.

Roar Storm vil jobbe som National Information Security Manager i det nasjonale InfoSec-teamet til Atea. Han tiltrer stillingen 1. mars. – Jeg gleder meg veldig til å komme tilbake til sikkerhetsteamet til Atea og jobbe sammen med noen av Norges dyktigste sikkerhetseksperter. Sammen skal vi bistå kunder over hele landet med å sikre deres digitale verdier i en verden der de kriminelle blir stadig mer kreative og aggressive, sier Storm i en pressemelding fra selskapet.