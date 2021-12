Vil lage bedre veier ved hjelp av autonom teknologi

Annonse

I et norsk innovasjonsprosjekt for fremtidig veibygging har Semcon utviklet og validert en løsning for å gjøre en kompakteringsvals selvkjørende. Målet skal være å bedre arbeidsforholdene til personalet, forkorte tiden det tar å bygge nye veier og å gi veiene lengre levetid gjennom høyere kvalitet. Det skriver teknologibedriften i en pressemelding.

For alle som måtte lure: En kompakteringsvals er en maskin som presser sammen massene ved bygging av veier. Ifølge Semcon er spesielt overflatelagene avgjørende for å sikre kvalitet og veier som holder lenger.

– Dette er et arbeid som stiller høye krav til nøyaktighet og erfaring, samtidig som det utføres på et avgrenset område med lave hastigheter. Med andre ord gir dette perfekte forutsetninger for en autonom løsning der en operatør kan betjene flere maskiner parallelt og der maskinene kan fungere døgnkontinuerlig, sier Thomas Eriksen, prosjektleder hos Semcon i Norge, i meldingen.

Fra flyplasser til veier

I prosjektet, som er initiert av Nye Veier og utføres av AF Gruppen, har Semcon ansvaret for å gjøre valsen selvkjørende.

Arbeidet bygger på et kontrollsystem som er utviklet av Yeti Snow Technology AS – et selskap som er eid i fellesskap av Semcon, Husqvarna Group og Øveraasen.

Systemet er egnet til en rekke ulike områder der drift og vedlikehold må ivaretas på en sikker måte med høy presisjon og repeterbarhet. Dette kontrollsystemet har også vært brukt på snørydding av rullebaner og børsting av landingslys på flyplasser, heter det i meldingen.