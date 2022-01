Scania satser på grønnere it

Annonse

En grønnere fremtid krever utslippsreduksjon i alle virksomhetsledd – it er intet unntak, skriver Amazon Web Services (AWS) i en pressemelding. Scania er en verdensledende leverandør av transportløsninger, og har en rullende kundeflåte bestående av mer enn 500.000 tilkoblede kjøretøy. Kontinuerlig digitalisering av Scanias tjenester stiller høyere krav til it-løsningene, og Scania ønsker at dette skal skje på en måte som reduserer miljøpåvirkningen.

– En miljøvennlig og effektiv it-løsning er ikke bare bra for planeten vår, men reduserer også kostnader og er bra for virksomheten. Vi vil forsikre oss om at selskapet ikke bruker mer ressurser enn nødvendig, sier CIO Jan Andries Oldenkamp i Scania, i pressemeldingen.

I forbindelse med et internt globalt hackaton – ScaniaHack – presenterte en utviklergruppe en idé som gikk ut på å redusere selskapets it-relaterte miljøavtrykk. Grunnideen bygde på å skape transparens og sette håndgripelige måltall for holdbarhet, såkalte KPI-er, som hele organisasjonen kan jobbe mot.

Neste steg ble å kontakte AWS som Scania allerede samarbeidet med om skytjenester. Sammen med løsningsarkitekter fra AWS jobber utviklerne fra Scania nå med å ta frem en overvåkningsmekanisme der hvert ledd i organisasjonen kan følge it-bruket på detaljnivå. Noe som skal hjelpe dem med å identifisere og iverksette tiltak mot prosesser som påvirker miljøet negativt.

For å spare ytterligere energi, jobber Scanias team aktivt med å bytte til mer energigjerrige prosessorer, som for eksempel AWS egenutviklede Graviton2-prosessorer, for å effektivisere energiforbruket ytterligere. For å redusere det det digitale avfallet, har det også blitt innført hardere begrensninger for hvor lenge data kan lagres.

– I AWS jobber vi tett med kundene for å sette felles mål for å skape mer enn vi bruker, og for å gjøre jordkloden til en bedre plass. Scanias innstilling til bærekraftig it, med et tydelig lederskap og nøkkeltall som måler fremgang, samt en bedriftskultur som strever etter økt effektivitet og kontinuerlig utvikling, er et utmerket eksempel på nettopp det, sier Manuel Bohnet, Head of Enterprise Nordics & Baltics i AWS.