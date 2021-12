Microsoft-skyen i Norge er åpen med de første brukerne

Annonse

Fredag feirer Microsoft Norge åpningen av sine norske datasenterregioner og annonserte samtidig datoen for tilgjengeligheten av skyplattformen Microsoft Azure for alle norske kunder.

Microsoft Azure består av et stadig voksende spekter med skytjenester som hjelper organisasjoner med å bygge, administrere og distribuere programmer i et globalt nettverk. Det skriver Microsoft i en pressemelding.

Den norske skyen blir tilgjengelig for alle kunder og partnere fra 19. november, men flere kunder har allerede tatt de norske datasentrene i bruk, deriblant Equinor, Lånekassen, DNB og Posten.

En investering i Norge – for Norge

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup, Microsofts president Brad Smith og administrerende direktør i Microsoft Norge, Kimberly Lein-Mathisen, var blant dem som var tilstede under dagens markering.

De understreket den viktige rollen Microsofts skyteknologi og de nye datasentrene vil ha i den digitale utviklingen av Norge.

I pressemeldingen skriver Microsoft at målet med skytjenester er å gjøre det enklere og mer effektivt å drive en virksomhet, enten det er en liten oppstartsbedrift eller et stort selskap.

– For oss er datasentrene en investering i Norge som skal bidra til vekst og å løfte norske selskaper og offentlig sektor til neste nivå. Data er en ressurs som kan bidra til en enorm verdi for Norge, hvis de lagres, behandles og analyseres på en sikker og intelligent måte. Disse datasenterregionene kombinerer lokal datalagring med global skalering, størrelse og sikkerhet, sier Lein-Mathisen i meldingen.

Fokus på sikkerhet

Hvert år bruker Microsoft en milliard dollar på sikkerhet i skyen.

I tillegg til at datasentrene er fysisk sikret, forsikrer Microsoft om at alle data krypteres, og at de bruker avansert maskinlæring for å oppdage trusler. Microsoft skal i tillegg oppfylle sikkerhets- og personvernskrav for kunder over hele verden.

I løpet av det kommende året vil datasenterregionene ekspandere med blant annet Office 365, Dynamics 365 og Microsoft Power Platform – på denne måten blir både verdens ledende produktivitetsløsninger og neste generasjons forretningsprogrammer og -verktøy tilgjengelig for norske kunder gjennom Microsoft-skyen.