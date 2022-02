Stillestående fra Huawei

Annonse

Det er ikke så fryktelig mye som skiller seg ut hos Huaweis Matebook D-15, kanskje med unntak av prisen. Selskapet har de siste årene satset mer og mer i pc-markedet og har tidligere kommet ut med den absolutt glimrende Matebook X Pro; en bærbar som virkelig bokset over sin egen vektklasse

Annonse

Mate D15 er som navnet tilsier en 15-tommers bærbar, der typisk bruk er normal hjemme-bruk eller for studenter. Ved første øyekast ser den ut som en Mac-klone, med et rent design og et "island-type" tastatur som absolutt minner om noe vi normalt ser fra Apple. Imitasjon er kanskje en form for smiger, men tastaturet blir i det minste laget for en såpass stor pc. Vi hadde ønsket oss et full-størrelse tastatur med tall-taster, men forstår at et utskiftbart tastatur bør være likt også på 14-tommers-modellen i samme familie. Det gjør det enklere å bytte og holder prisen nede.

Annonse

God Pris

Prisen er også kanskje det største salgsargumentet for Huawei her, modellen vi har testet koster rett under 7.000 kroner, og da får du egentlig ganske mye for pengene. Om vi ser på innmaten kan Matebook 15D friste med en meget habil Ryzen 5 3500U-prosessor fra AMD. Det er gledelig å se mer av denne prosessoren, satt opp mot Intels Intel Core i5-8250U, som opererer i den samme klassen, er ytelsen faktisk en smule bedre. Intels prosessor er også noe dyrere.

AMD står også for grafikkbrikken, Vega 8 med 1 gigabyte minne. Dette holder til lette spill, men det er langt fra en tungvekter det er snakk om her. Under panseret finner vi også åtte gigabyte minne og en SSD på 256 gigabyte, litt beskjedent, men mer enn nok for de oppgavene Matebook 15D er tiltenkt. RAM-brikkene er montert i to spor, så vi får benyttet dual-channel, noe som faktisk er litt uvanlig i denne prisklassen.

Dårlig styreflate

Skjermen er som sagt 15 tommer, faktisk 15.6, og gjør en helt grei jobb. Den er forholdsvis lyssterk uten at vi skal trekke frem skjermen som noe spesielt. Den er hengslet til pc-en med en uartikulert hengsel, og størrelsen gjør at vi får en rimelig stor flate der tastatur og styreflaten sitter. Tastaturet er som tidligere nevnt i en såkalt island-stil, der tastene sitter tydelig separert fra hverandre. Tastaturet er habilt i bruk. Under tastaturet sitter det også en NFC-brikke som kan brukes sammen med Huawei-telefoner for enkel deling av blant annet bilder. Dette er en elegant løsning, men krever en Huawei-telefon.

Styreflaten fremstår derimot som litt under par i våre tester. Det virker som om det er en del dødsoner; vi kan tegne en sirkel på cirka en halv centimeters omkrets uten at musepekeren flytter på seg. Selve styreflaten er stor og komfortabel i bruk, men vi opplevde også dødsoner på sidene på rundt en halv centimeter. Det virker ikke som mye, men det er relativt tydelig i bruk og et tydelig skille fra dyrere modeller.

Godt utstyrt

På port-siden er Matebook 15D godt utstyrt; tre full-størrelse USB 3.1-porter og en USB-C som også dobler som ladeport. I tillegg er det også en 3.5mm jack og en full-størrelse HDMI-port. Med tanke på plassen som er tilgjengelig skulle vi gjerne også sett en minnekort-leser. På-knappen fungerer også som fingeravtrykksleser, noe som fungerer ypperlig, spesielt når vi skal vekke pc-en fra dvale.

Huawei har produsert en meget pen og minimalistisk bærbar med Matebook D15. Dette er en bærbar som sitter meget komfortabelt i sin målgruppe, noe som reflekteres i både pris og ytelse. Det er vanskelig å finne lignende spesifikasjoner i samme prisklasse, men langt fra umulig. Etter et raskt søk fant vi til tilsvarende pris, og litt bedre spesifikasjoner, i en Acer Aspire. Da får du dog ikke den samme følelsen av en pent design du får fra Huawei.

Huawei har gjort veldig mye bra på pc-fronten de siste årene. Matebook D15 er ikke av de store fremskrittene, men ikke et dårlig alternativ om du er ute etter noe litt enklere.