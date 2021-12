GlobalConnect ansetter bærekraftsjef

Annonse

Johanna Olesen har en MBA i Strategic Carbon Management og har mer enn 15 års erfaring med bærekraftarbeid og innovativ endring for industri og organisasjoner.

Nå blir hun bærekraftsjef i GlobalConnect.

Den nyopprettede stillingen er en del av GlobalConnects bærekraftstrategi, satt i 2020 som baserer seg på FNs globale bærekraftsmål, Agenda 2030. GlobalConnects prioriteringer er å redusere digitale ulikheter ved å koble Norden ytterligere sammen med fiberbasert infrastruktur, redusere karbonutslipp og forbedre mangfold og likestilling i selskapet.

– Jeg er veldig glad for å kunne jobbe i GlobalConnect, som har spilt en nøkkelrolle i digitaliseringen av samfunnet og muliggjort bærekraftig vekst i Norge og Norden i flere tiår. Med et omfattende fibernettverk som betjener både bedrifter og forbrukere over hele Nord-Europa er arbeidet svært viktig for mange, og jeg ser virkelig frem til å lede selskapets bærekraftarbeid, sier Olesen.

Olesen, som startet 1. august, kommer fra stillingen som strategi- og innovasjonskonsulent hos Öresundskraft i Sverige.