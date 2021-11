Nå kan også niendeklassinger få digital kodeundervisning

Annonse

På landsbasis har 9000 elever fordelt på 472 klasser deltatt på undervisningsprogrammet Kodekraft, som er utviklet av ti regionale vitensentre i samarbeid med Equinors talentutviklingsprogram Morgendagens helter.

Til tross for et litt annerledes 2020, opplevde Oslo vitensenter stor interesse for Kodekraft. Grunnet høy etterspørsel åpner vitensenteret nå opp for at også niendeklassinger kan delta, og dermed få mulighet til å få en grunnleggende innføring i algoritmisk tankemåte.

– Kodekraft er en gratis undervisningspakke på to skoletimer, skreddersydd til læreplanen for niende- og tiendetrinn hvor elevene kan delta fra klasserommet eller faktisk også fra hjemmeskole, sier prosjektleder Sigurd Hunstad fra Oslo vitensenter, i en pressemelding fra Teknisk museum. Han fortsetter:

– Undervisningen er digital og krever lite fra lærere fordi en kompetent formidler fra oss lærer elevene hvordan de kan programmere et helt eget spill fra A til Å. På grunn av høy etterspørsel åpner vi nå også opp for niendetrinn. Både lærere og elever sier at det er en spennende og lærerik form for undervisning, sier Sigurd Hunstad ved Oslo vitensenter.