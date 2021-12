Basefarm pådriver i datasenterpakt for klimaet

Annonse

Basefarm har inngått en pakt med andre, europeiske datasenteraktører som innebærer at blant annet selskapets anlegg på Rasta ved Oslo skal være klimanøytralt innen 2030.

– Gjennom langsiktig arbeid på europeisk nivå har vi nå beredt grunnen for å gjøre datasenterbransjen til en foregangsindustri for klimanøytralitet og bærekraft, sier Petter M. Tømmeraas, Senior Vice President Data Center Services i Basefarm.

Ved å delta i alliansen Climate Neutral Data Centre Pact forplikter selskapet seg blant annet til å bruke 100 prosent karbon-nøytral energi, gjenbruke varme i lokal infrastruktur, og å gjenbruke og reparere servere. I tillegg må selskapet delta i halvårlige initiativer for å sikre gjennomføring av alliansens mål.

For datasentertjenester er Basefarm både på tilbydersiden og kjøpersiden. Sammen med kundene bruker selskapet de store, internasjonale skyaktørene i tjenesteleveranser som for eksempel hybride skyløsninger, big data og KI. Samtidig leverer Basefarm egne tjenester fra egne datasentre.

– At samarbeidspartnere sammen med oss selv har signert Climate Neutral Data Centre Pact gjør at vi kan hake av for klimaseriøsiteten slik andre kan hake av i klimaevalueringen av oss, sier Tømmeraas.