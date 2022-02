Podcast: Trenger vi lærere når vi har AI?

Annonse

Beathe Due, Pro-rektor ved Noroff School of Technology and Digital Media, har gjestet Digitaliseringspådden. Hun har tidligere ledet kontorfellesskapet Tøyen Startup Village og mener at bedrifter har mye å tjene på samlokalisering. Få med deg nok en spennende episode i Digitaliseringspådden.

Du kan kan også spille av denne podcasten fra Spotify, Itunes eller andre podcast-spillere. Søk på "Digitaliseringspådden".