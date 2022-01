Vil fjerne behovet for passord

Annonse

Selskapet Beyond Identity ble startet opp i 2020 av Jim Clark og Tom Jermoluk, begge med lang historie og erfaring fra Silicon Valley. Nå utvider selskapet i Europa, noe som inkludert økt satsning på Norge og Skandinavia.

I første runde skal selskapet åpne kontorer i Storbritannia samt et datasenter i Tyskland, og vil etter dette kunne tilby salg til kunder i Norge.

– Beyond Identity har som mål å eliminere behovet for passord fullstendig. Det er i dag ofte et svakt ledd i sikkerhetskjeden. Med tjenesten vår er det mulig for kunder å erstatte passord med en ny type tilgangskontroll som kontinuerlig autentiserer brukere og kontrollerer sikkerheten til hver enhet, ved hver innloggingsforespørsel, sier Tom Jermoluk, administrerende direktør og medgrunnlegger av Beyond Identity.

I stedet for passord brukes den samme asymmetriske kryptografiteknologien som er grunnlaget for TLS (Transport Layer Security), protokollen som i dag brukes til å beskytte transaksjoner på Internett.

– Vi ser at organisasjoner i Skandinavia, så vel som i resten av Europa, for tiden opplever økt risiko innen cybersikkerhet og ondsinnede angrep på grunn av tradisjonelle autentiseringsmetoder. Med vår ekspansjon i Europa tar vi nå et stort skritt i retning av å tilby bedrifter høy sikkerhet, samtidig som vi eliminerer behovet for passord fullstendig, fortsetter Tom Jermoluk.

Utvidelsen i Europa er blitt mulig gjennom en finansiering på 105 millioner dollar og fortsatt utvikling av tjenesten, som nå tilbyr integrasjon med systemer som Auth0, Okta ForgeRock og Ping Identity.

Planene for Europa inkluderer følgende: