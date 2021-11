IoT blir sykkeltyvenes mareritt

Annonse

Selskapet BikeFinder har utviklet en teknologi som skal gjøre det langt vanskeligere å slippe unna med sykkeltyveri.

Løsningen fungerer så enkelt som at du via mobilkommunikasjon over 4G kan se sykkelens posisjon. Beveger sykkelen på seg får du beskjed umiddelbart. Ole Martin Ølmheim, daglig leder i BikeFinder, sier løsningen fungerer i hele Europa, og det er forventet at det skal leveres ca. 150 000 enheter med tilhørende mobilkommunikasjon over en periode på to år.

– BikeFinder har høye ambisjoner internasjonalt, og vi har lansert produktet i flere land. Derfor er det viktig for oss med en samarbeidspartner og leverandør som tilstede i flere land enn Norge. Com4 har nå kontor i Norge, Sverige og Tyskland. I tillegg planlegger de å etablere seg i flere land i løpet av de neste tre årene, sier han.

Benytter e-SIM

Ole Martin Ølmheim sier det er flere grunner til at Com4 ble valgt som samarbeidspartner.

– En av hovedårsakene er at samarbeidet med Com4 gjør at det mulig å montere eSIM i sporingsenheten på fabrikken i Kina. Noe som forenkler produksjonsprosessen betydelig ettersom vi slipper å ettermontere lokalt. I tillegg tåler eSIM vibrasjon langt bedre en tradisjonelle SIM-kort, sier han.

– Integrasjonsmulighetene av SIM- og abonnementsdata med våre kjernesystemer av også avgjørende betydning. Det forenkler administrasjonen betraktelig da vi har produksjonsbatcher på 10.000 enheter, sier han videre.

Stein André Larner sier neste generasjon løsning vil kunne bli levert med NB-IoT eller LTE-M.

– Det er viktig for et selskap som BikeFinder at leverandøren av mobilkommunikasjon kan levere den beste løsningen nå og i tiden som kommer. I Com4 har vi en egen testlab som lar oss teste løsningen og simulere hvordan løsningen oppfører seg i mobilnettet. Noe som er viktig før løsningen rulles ut i stor skala, sier han.