Tesla tar ikke lenger i mot Bitcoin

24. mars 2021 offentliggjorde Teslas toppsjef Elon Musk via Twitter at bilprodusenten hadde begynt å akseptere Bitcoin som betaling.

49 dager senere har Musk postet en Twitter-melding om at Tesla ikke lenger vil akseptere Bitcoin på grunn av at kryptovalutaen fører til økt forbruk av fossilt brensel.

– Kryptovalutaer er en god idé på mange nivåer og vi tror det har en lovende fremtid, men den kan ikke komme med på stor bekostning av miljøet.

I februar kjøpte Tesla Bitcoin for rundt 13 milliarder kroner og solgte en del av dem senere. Ifølge Musks melding på Twitter vil ikke Tesla selge mer Bitcoin før kryptovalutaen har gått over til et mer bærekraftig energiforbruk.

– Vi ser også på andre kryptovalutaer som benytter en prosent av Bitcoins strømforbruk for transaksjoner.